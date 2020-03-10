Başkan Ergün, "Mahalleler Artık Şehir Merkezi Gibi" MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesinde 154 Mahalle Projesi kapsamında 8 mahallede 63 kilometre altyapı, 190 bin metrekare de kilit parke taş döşeme işine hayat verdi.

18 milyon TL'lik yatırım ile mahallelerin altıyla üstüyle yepyeni bir görünüme kavuştuğunu belirten Başkan Ergün, köyden veya belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin merkez mahallelerden farkı kalmaması için çalıştıklarını vurguladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı projeleri ile mahallelerin altyapı dönüşümüne imza atıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 154 Mahalle Projesi kapsamında Gördes'in, Beğel, Boyalı, Börez, Çatalarmut, Çiçekli, Dereçiftlik, Efendili ve Malaz Mahallelerinde alt ve üstyapı dönüşümü tamamlandı. Mahallelerde 63 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşenmesinin yanı sıra 190 bin metrekare de kilit parke taş döşeme işi gerçekleştirildi. 18 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen proje ile Beğel ve Çiçekli Mahallelerine içme suyu deposu imalatı da yapıldı. Ayrıca; Beğel, Boyalı, Börez, Çiçekli, Dereçiftlik, Efendili ve Malaz Mahallelerine daha sağlıklı bir atıksu sistemi için foseptik kuyuları inşa edildi.

İl genelinde önemli projelere hayat verildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il genelinde önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, ayrım gözetmeksizin 17 ilçeye hizmet götürdüklerini vurguladı. Başkan Ergün, "Manisamızın kalkınması için hayata geçirdiğimiz projelerimiz ortada. Bu kapsamda, gece gündüz demeden çalıştığımız ilçelerden biri de Gördes. 101 Mahalle Projesi kapsamında ilçemize bağlı 4 mahallede 30 kilometre altyapı inşa ettik. Ardından başladığımız 154 Mahalle Projesini de tamamladık. Köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin merkez mahallelerden farkı kalmaması için çıktığımız yolda emin adımlarla ilerliyoruz. 17 ilçenin tam anlamıyla dönüşümü için vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler