Başkan Ergün Kırkağaç ve Soma'da Vatandaşlarla Buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Kırkağaç ve Soma ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Kırkağaç ilçesini ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Kırkağaç Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Yaşar İsmail Gedüz'e de ziyaret gerçekleştirdi. Belediye önünde partililer ve vatandaşlar tarafından büyük coşku ile karşılanan Başkan Ergün, Gedüz'e çalışmalarında başarılar diledi. Ziyareti nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür eden Başkan Yaşar İsmail Gedüz, Cumhur İttifakı'nın zaferi için çalıştıklarını ifade etti.

Belediye ziyaretinin ardından Muhsin Yazıcıoğlu Meydanında vatandaşlara seslenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, göreve başladığı günden itibaren parti rozetini çıkartarak Manisa'ya hizmet sevdası ile çalışmalara başladığını vurgulayarak, "Manisa'yı yaşanılabilir bir kent yapmak için büyük hizmetler kazandırdık. Allah'ıma çok şükür alnım açık, yüzüm ak. Cumhur İttifakı noktasında her şeyden önce MHP Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şahsımı tekrar aday gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Kırkağaç ilçemize bugüne kadar hem altyapısına hem üstyapısına 59 milyon liralık yatırım yaptık. Helali hoş olsun. Biz vatanımızı seviyoruz, biz Manisa'mızı seviyoruz, biz Kırkağaç ilçemizi seviyoruz. Bizlere 31 Mart'taki seçimlerde değerli Yaşar başkanım ve şahsıma desteklerinizi istiyorum. Manisa'ya en güzel hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz inşallah" dedi.

Mitingin ardından Başkan Ergün ve Başkan Edgüz, ilçeyi seçim otobüsü ile turlayarak vatandaşları tek tek selamladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe ziyaretlerine Soma ile devam etti. İlçe girişinde MHP İlçe Kadın Kolları tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Ergün, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'u makamında ziyaret etti. Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve yönetim kademesi tarafından kapıda karşılanan Başkan Ergün, Soma'da yapılan çalışmaları açıklayarak ilçenin alt yapısı ve üst yapısının değiştiğini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Soma Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Soma Belediye Başkan Adayı Ali Tulup, Başkan Ergün'e Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının başarı ile sonuçlanması temennisinde bulundu. Başkan Ergün de Cumhur İttifakı'nın Soma'da başarılı olacağına inandığını söyledi.

Başkan Ergün'e AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MHP İl Başkan Vekili Gökhan Hilmi Gürsoy, MHP Soma İlçe Başkanı Adem Yıldırım, AK Parti Soma İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy, MHP Kadın Kolları İlçe Başkanı Emel Coşkun, AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Emel Özdemir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Süleyman Allı, Soma Ülkü Ocakları Başkanı Musa Çağlar ve partililer eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA