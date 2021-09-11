Başkan Ergün, Kırkağaç'ın Kurtuluşunu Kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kırkağaç'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Ergün, Kırkağaç'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "Kırkağaç'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılını kutluyoruz. Ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı kurtuluş ateşini Türk ulusu büyütmüş ve 30 Ağustos'ta büyük zaferimizle taçlanmıştır. Büyük taarruzla birlikte batıya ilerleyen kahraman Türk ordusu, 12 Eylül'de Kırkağaç ilçemizi düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu duygularla ilçemizin kurtuluşunda en büyük paya sahip olan başta Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatan toprağının bedelini canlarıyla ödeyen aziz şehitlerimizi, bugün hayatta olmayan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Kırkağaçlı hemşerilerimin kurtuluş gününü kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene! "

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