Başkan Ergün, Kaymakam Çaykara'yı Ziyaret Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara'yı makamında ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara'yı makamında ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara'yı ziyaretinde Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de yer aldı. Konuklarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Kaymakamlık uhdesinde yapılması planlanan projeler hakkında Başkan Ergün ve heyetine bilgiler verdi. Çaykara, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde 'Şehzadeler Mahallesi' ve 'Geçmisten Geleceğe Manevi Değerlerimiz Türbelerimiz' projelerini anlattı. Kendilerini ağırlayan Çaykara'ya teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Ergün, "Manisa'mıza hizmet etme noktasında dün ne çizgide isek, bugün de aynı çizgideyiz. Kurumların işbirliği ile yapılan hizmetler mutlaka halkımızı da mutlu edecektir. Bizleri ağırladığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaretin sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara'ya Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.

Kaynak: Habermetre