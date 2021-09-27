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Başkan Ergün İtfaiye Haftası'nı Kutladı

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Ergün İtfaiye Haftası'nı Kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 307'nci yıl dönümü dolayısıyla, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ve itfaiye teşkilatını makamında konuk etti.

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 307'nci yıl dönümü dolayısıyla, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ve itfaiye teşkilatını makamında konuk etti. İtfaiyeciliğin çok zor bir görev olduğunu belirten Başkan Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatının sahada yer alarak görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek, "Allah hepinizden razı olsun. Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Şube Müdürleri ve İtfaiye Daire Başkanlığı personelleri ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 307'nci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da hazır bulundu. İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 307'nci yılını kutlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Çok zor bir görev itfaiyecilik. Başta şahsınız olmak üzere, İtfaiye Dairemizde çalışan arkadaşlarımızın haftasını kutluyorum. Yaklaşık 650'nin üzerinde personel sayımızla Manisa'da 56 noktada ve Türkiye'de sayılı araç sayısıyla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Türkiye'de son yıllarda yaşanan depremlerde ve orman yangınları noktasında sahada bizzat yer alarak bu görevi en iyi şekilde yerine getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çiçek takdim eden İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ise, "Sizler bizlere her zaman büyük destek veriyorsunuz. Hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Arkadaşlarımız adına da sizlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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