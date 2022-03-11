Başkan Ergün, İstiklal Marşı'nın 101'inci ylını kutladı

Başkan Ergün, mesajında şunlara yer verdi: "Bugün, Büyük Türk Milletinin bağımsızlığı ve değerleri uğruna verdiği mücadeleyi destansı bir şekilde anlatan şanlı İstiklal Marşımızın kabul edilişinin yıl dönümünü kutluyoruz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 23 Nisan 1920'de Gazi Meclisini açan Türk milleti, bağımsızlığını dosta ve düşmana karşı ilan etmiştir. 101 yıl önce bugün, takvimler 12 Mart 1921'i gösterdiğinde bağımsızlığımızın bildirisi niteliğinde olan İstiklal Marşımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir coşku ve heyecanla kabul edilmiştir. Bu vesileyle, bizlere bu toprakları vatan yapan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman atalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Her satırında Türk milletinin azim ve kararlılığını vurgulayan marşımızı kaleme alan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle yâd ediyorum. Milli marşına "KORKMA" diye başlayan aziz milletimizin de hiçbir zaman bağımsızlığından ve özgürlüğünden ödün vermeyeceğini buradan bir kez daha vurguluyorum. Ne mutlu Türküm diyene!"

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