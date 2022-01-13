Başkan Ergün, İmza Gününe Davet Etti

MANİSA (Bültenler) - Başkan Ergün, imza gününün 15 Ocak Cumartesi günü, saat 13.30'da Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleştirileceğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ocak Ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda, meclis üyelerini ve Manisalıları imza günü ve söyleşiye davet etti. ' Manisa ve Edebiyat' başlığı altında gerçekleşecek imza gününde Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Palabıyık'ın da yer aldığını belirten Başkan Ergün, imza gününün 15 Ocak Cumartesi günü, saat 13.30'da Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleştirileceğini belirtti. Başkan Ergün'e teşekkür eden MHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Palabıyık, 'Şehrin Velileri' adlı kitabının Porsuk Yayınevi'nden yayınlandığını belirterek, Cumartesi günü düzenlenecek imza gününde okuyucularıyla buluşacak olmanın heyecanını yaşadığını ifade etti. Palabıyık'ı tebrik eden Başkan Ergün de, gerçekleştirilecek olan söyleşi ve imza gününde Mehmet Palabıyık'ın yanı sıra yine Manisalı yazarlar Saaded Koşmaz, Engin Topuz ve Orhan Haşim Elmalı'nın da yer alacağını sözlerine ekledi.

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