Başkan Ergün İl Müdürü Gülgeç'i Konuk Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Feridun Gülgeç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Kendisini konuk etmesi nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür eden İl Müdürü Feridun Gülgeç, kurumun çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de konuğuna Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan 4 ciltlik 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli kitap serisini hediye etti.

Bültenler / Güncel