Başkan Ergün, "Hizmetlerimiz Devam Edecek"

Gösterilen güven ve teveccüh nedeniyle Manisalılara teşekkür eden Başkan Ergün, hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Manisa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri resmi olmayan sonuçlarına göre, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, açık ara farkla sandıktan zaferle çıktı. Manisa'da üçüncü kez bu göreve seçilen Başkan Ergün, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin zaferini Manisalılarla birlikte kutladı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden kutlamalarda Manisalılar, Başkan Ergün'e alkışları ve tezahüratlarıyla sevgi gösterilerinde bulunurken, Başkan Ergün de vatandaşları selamladı.

"En güzel hizmetleri vereceğimizden şüpheniz olmasın"

Manisalıların 2009 yılından bu yana kendilerine inandığını, güvendiğini ve bu makamlara seçtiğini belirten Başkan Ergün, "Bizler de her zaman hemşehrilerimizin yanında olduk, başımıza taç ettik. Manisa'ya hizmet sevdasıyla çıktığımız bu kutlu yolda üçüncü kez şahsıma gösterdikleri teveccüh nedeniyle 17 ilçesiyle tüm Manisalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. 2009'dan bu yana olduğu gibi, yine oy vermiş/vermemiş ayrımı yapmadan 17 ilçemize en güzel hizmetleri ulaştırmak için çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu vesileyle 31 Mart yerel seçim sonuçlarının hem ülkemize, hem de hepimizin ortak değeri ve önceliği olan Manisa'mıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkürler Manisa" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler