Başkan Ergün Hemşeri Derneklerini Ağırladı
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Başkan Ergün Hemşeri Derneklerini Ağırladı

Başkan Ergün Hemşeri Derneklerini Ağırladı
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Hemşeri Kültürleri Dayanışma Derneği Dönem Başkanı ve Afyonkarahisarlılar Derneği Başkanı Ragıp Güneş ile Manisa'da faaliyetlerini hemşeri dernek başkanları ve temsilcilerini makamında konuk etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Hemşeri Kültürleri Dayanışma Derneği Dönem Başkanı ve Afyonkarahisarlılar Derneği Başkanı Ragıp Güneş ile Manisa'da faaliyetlerini hemşeri dernek başkanları ve temsilcilerini makamında konuk etti.

Manisa Hemşeri Kültürleri Dayanışma Derneği Dönem Başkanı ve Afyonkarahisarlılar Derneği Başkanı Ragıp Güneş, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Bşk Yalçın Taşdemir, Bitlisliler Derneği Başkan Yardımcısı Necip Bayram, Çerkez kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aptullah Hırçıner, Ardahanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Dalbudak, Ahlatlilar Derneği Başkanı Çelebi Aslan, Yuntdağlilar Derneği Onursal Başkanı Mustafa Uyumaz, Kağızman ve Köyleri Kültür Derneği Başkanı Aziz Bulut, Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Haydar İzci ve Çukurovalılar Derneği Başkanı İrfan Doruk ile birlikte Manisa büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Başkan Ergün'e kendilerini konuk etmesi nedeniyle teşekkür eden Ragıp Güneş, Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni ederek hemşeri dernekleri adına Atatürk portresi hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de konuklarına Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 38 akademisyen tarafından hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.

Kaynak: Habermetre

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