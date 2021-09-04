Başkan Ergün, Gördes'in Kurtuluşunu Kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Ergün, Gördes'in Kurtuluşunu Kutladı

Başkan Ergün, Gördes'in Kurtuluşunu Kutladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gördes'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gördes'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Ergün, Gördes'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "Gördes'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutluyor olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Gördes, Kurtuluş Savaşı sıralarında sürekli savaş sahası olmuştur. 15 Temmuz 1920'de Yunan kuvvetleri tarafından işgal edilen ilçemiz, 5 Eylül 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kahraman ordumuz tarafından kurtarılmıştır. Bu duygularla Gördes'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutluyorum. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahramanlıklarıyla dillere destan olan Gördesli Şehit Makbule Hanım ile Ege'de Kuva-yı Milliye Teşkilatını kuran Hacı Ethem Büke'yi ve nice isimsiz kahramanımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene! "

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Aliya İzzetbegoviç
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Münir Özkul Demet Şener
Spor Salih Uçan Umut Meraş Samet Aybaba Alper Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Ergün, Gördes'in Kurtuluşunu Kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 17:52:46. #1.14#

title