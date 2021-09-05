Başkan Ergün, Gölmarmara'nın Kurtuluşunu Kutladı
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Başkan Ergün, Gölmarmara'nın Kurtuluşunu Kutladı

Başkan Ergün, Gölmarmara'nın Kurtuluşunu Kutladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gölmarmara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gölmarmara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Ergün, Gölmarmara'nın kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "Gölmarmara'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ağustos'ta emrini verdiği büyük taarruz, 30 Ağustos 1922'de zaferle taçlanmıştır. Bunun ardından hızla İzmir'e hareket eden kahraman Türk ordusu, 6 Eylül'de Gölmarmara'ya gelerek, işgal altındaki toprakları düşmandan temizlemiştir. Bugün Gölmarmara'mızın düşman işgalinden kurtuluşunu kutlarken, aynı zamanda kutsal vatan topraklarının nasıl kazanıldığını en iyi şekilde anlamalı ve gelecek nesillere de en doğru şekilde aktarmalıyız. Bu duygularla Gölmarmara'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılını kutluyor, ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman atalarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene! "

Kaynak: Habermetre

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