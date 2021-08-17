Başkan Ergün, Gazeteciler Cemiyeti'ni ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Ergün, Gazeteciler Cemiyeti'ni ağırladı

Başkan Ergün, Gazeteciler Cemiyeti'ni ağırladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Yeni belediye hizmet binasının Manisa'ya hayırlı olmasını dileyen Ali Filizkan, Başkan Ergün'e çalışmalarında başarılar diledi.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Yeni belediye hizmet binasının Manisa'ya hayırlı olmasını dileyen Filizkan, Başkan Ergün'e çalışmalarında başarılar diledi. Ziyareti nedeniyle Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini ileten Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Cemiyet Başkanı Filizkan, Başkan Ergün'e ziyarette hediye takdim ederken, Başkan Ergün ise cemiyet başkanı ve yönetim kurulu üyelerine Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ve 38 akademisyenin çalışmalarıyla hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı 4 ciltlik eseri armağan etti.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Demir Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Lionel Messi Alex Teixeira Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Ergün, Gazeteciler Cemiyeti'ni ağırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 16:09:39. #1.16#

title