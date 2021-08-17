Başkan Ergün, Gazeteciler Cemiyeti'ni ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Yeni belediye hizmet binasının Manisa'ya hayırlı olmasını dileyen Ali Filizkan, Başkan Ergün'e çalışmalarında başarılar diledi.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Yeni belediye hizmet binasının Manisa'ya hayırlı olmasını dileyen Filizkan, Başkan Ergün'e çalışmalarında başarılar diledi. Ziyareti nedeniyle Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini ileten Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Cemiyet Başkanı Filizkan, Başkan Ergün'e ziyarette hediye takdim ederken, Başkan Ergün ise cemiyet başkanı ve yönetim kurulu üyelerine Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ve 38 akademisyenin çalışmalarıyla hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı 4 ciltlik eseri armağan etti.

Kaynak: Bültenler