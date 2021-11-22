Başkan Ergün, Ermenistan'ın Saldırılarını Kınadı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Oturumu'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın saldırısı sonucu şehit olan Azerbaycan askerlerini rahmetle anan Başkan Ergün, barış çağrılarına rağmen hain saldırılarını sürdüren Ermenistan'ı kınadı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündem maddelerinin oylamasına geçilmeden önce Başkan Ergün, gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu. Sözlerine Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlayan Başkan Ergün, "İlk oturumumuzda dile getirmiştim ancak öğretmenlerimiz her zaman başımızın tacıdır. O yüzden bir kez daha ifade etmekte sakınca görmüyorum. 2 gün sonra kutlanacak olan Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm öğretmenlerimizin bir kez daha gününü kutluyor, şehit öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

Bakan Kasapoğlu'nun Manisa Temaslarını Aktardı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Manisa temasları ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ziyaretini değerlendiren Başkan Ergün, "12 Kasım Cuma günü, Gençlik ve Spor Bakanımız, hemşerimiz Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu Manisa'mızda ağırladık. Sayın Bakanımız, Büyükşehir Belediyemizi de ziyaret etti. Bakanımıza spor yatırımlarımızı ve planladığımız projelerimizi aktardık. Bizlere gösterdikleri yakın ilgi ve desteklerinden dolayı kendilerine bir kez daha Manisalılar adına teşekkür ediyorum" dedi.

Şehitlerimizi Andı

Konuşmasının son bölümünde şehitlerimizi anan Başkan Ergün, "Geçtiğimiz hafta Şırnak'ın Uludere bölgesinde askeri araç kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu üzüntüyle öğrendik. Ayrıca Azerbaycan'ın Ermenistan sınırında meydana gelen çatışmalarda 7 Azerbaycan askerimiz şehit oldu ve 10 askerimiz de yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Tüm barış çağrılarına rağmen hain saldırılarını sürdüren Ermenistan'ı buradan bir kez daha nefretle kınıyorum. Aziz milletimizin ve kardeş ülkemiz Azerbaycan halkının başı sağ olsun" diye konuştu.

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