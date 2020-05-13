Başkan Ergün en başarılı başkanlar arasında 3. oldu
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Başkan Ergün en başarılı başkanlar arasında 3. oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ORC araştırma şirketi tarafından yapılan son 1 yılda en başarılı bulunan büyükşehir belediye başkanları araştırma sonuçlarında yüzde 58,1 oranıyla 3'üncü sırada yer aldı.

Başkan Ergün en başarılı başkanlar arasında 3. oldu
13.05.2020 21:50 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:50

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ORC araştırma şirketi tarafından yapılan son 1 yılda en başarılı bulunan büyükşehir belediye başkanları araştırma sonuçlarında yüzde 58,1 oranıyla 3'üncü sırada yer aldı. Manisa'nın adını her zaman zirvede tutmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Ergün, Manisalıların kendisine gösterdiği teveccühe layık olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

ORC araştırma şirketi, mahalli idareler genel seçimlerinin üzerinden geçen 1 yılın ardından son 1 yılda en başarılı bulunan büyükşehir belediye başkanları araştırması yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, anket sonucunda yüzde 58,1 gibi bir oranla Gaziantep ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlarının ardından 3'üncü sırada yer aldı. Birçok tarafsız anket ve kamuoyu yoklamasında sık sık ilk 10'da yer alan Başkan Ergün, Manisa'nın adını ORC'nin araştırmasında da ilk 3'e yazdırdı.

Başkan Ergün'den Manisalılara teşekkür

Manisa'ya hizmet sevdasıyla 2009 yılından bu yana çalıştıklarını, proje ve hizmet ürettiklerini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Değerli hemşehrilerimiz, yaptığımız hizmetleri takdir etti ve şahsıma 3'üncü kez bu onurlu görevi tevdi etti. Bizler de ekibimizle birlikte gösterilen bu teveccühe layık olmak için canla başla çalışıyoruz. Tarafsız kamuoyu yoklamaları ve anketlerde ortaya çıkan başarımız, çalışma şevkimize artı değer sağlıyor. Manisa'mızın adının zirvede yer almasına vesile olduğum için mutluyum. Bu gurur, şahsımın değil Manisa'nındır. Bir kez daha hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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