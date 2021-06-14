Başkan Ergün'e nezaket ziyareti

Özel Manisa Grandmedical Hospital Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Dindar ile Kurucu Ortak ve hastane Başhekimi Mümtaz Kahya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.

Özel Manisa Grandmedical Hospital Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Dindar ile Kurucu Ortak ve hastane Başhekimi Mümtaz Kahya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasına taşınmasından dolayı hayırlı olsun dileklerin iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün makamında, Özel Manisa Grandmedical Hospital Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Dindar ile Kurucu Ortak ve Başhekimi Mümtaz Kahya'yı ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni binasına taşınarak hizmet vermeye başlamasından dolayı hayırlı olsun dileklerini ileten Dindar ve Kahya, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Cengiz Ergün'e çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ziyarette, 4 cilt olarak hazırlanan ve Manisa'nın Milli Mücadele yıllarını konu alan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli kitapları Üzeyir Dindar ve Mümtaz Kahya'ya hediye etti.

Kaynak: Bültenler