Başkan Ergün'e, Köprübaşı'nda Büyük İlgi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Köprübaşı'nda yoğun ilgiyle karşılandı. Köprübaşı MHP İlçe Teşkilatı önünde kendisini bekleyen coşkulu kalabalıkla tek tek tokalaşan Başkan Ergün, Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen'in de yer aldığı MHP İlçe Teşkilatı ziyaretinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarını yerinde incelemek, mahalle muhtarlarının istek ve taleplerini dinlemek, vatandaş ve esnaf buluşmaları gerçekleştirmek üzere ilçe ziyaretlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Perşembe günü programı Köprübaşı'na oldu. Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen, Köprübaşı MHP İlçe Başkanı Zekeriya Uysal, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Rahmi Erdem, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Keçeli, mahalle muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan Ergün, herkesle tek tek tokalaştı; hal hatır sordu. Kendisini bekleyen çocukları da her zamanki gibi sevindiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, miniklere futbol topu armağan etti. Karşılamanın ardından MHP İlçe Teşkilatına konuk olan Başkan Ergün ve beraberindekiler; gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esnaftan meydan teşekkürü

Başkan Ergün, Köprübaşı temasları kapsamında esnaf ziyareti de yaptı. Başkan Ergün, MHP Köprübaşı İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Köprübaşı esnafına hayırlı işler diledi. Manisa Büyükşehir Belediyesinin ilçeye kazandırdığı ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan kararla Gazi Atatürk Meydanı adı verilen meydan boyunca bulunan esnaflarla tek tek tokalaşan ve hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Ergün, esnafın taleplerini de dinledi. İlçeye kazandırılan meydan nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür eden Köprübaşı esnafı, "Bu güzel projeyle şehir olduğumuzu hatırladık" dedi.

İl genelinde vatandaşların gerçekten ihtiyaç duyduğu proje ve hizmetlerin planlamasını yaptıklarını ve bunları hayata geçirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Esnafımızın ve Köprübaşı'nda yaşayan vatandaşlarımızın Gazi Atatürk Meydanı projemizle ilgili olumlu dönüşleri ve teşekkürleri bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Sonuçta biz hemşehrilerimizin mutlu olması için hizmet üretiyoruz. Böyle güzel tepkiler almak bizleri daha fazla hizmet etme noktasında teşvik ediyor. Bir kez daha bu güzel meydanın Köprübaşı ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Güle güle kullanılsın" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA