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Başkan Ergün Denizbank'ı Konuk Etti

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Başkan Ergün Denizbank'ı Konuk Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Denizbank Ege Özel Bankacılık Şube Müdürü Enver Türkoğlu, Ege Özel Bankacılık Yönetmeni Yeşim Gökçen Eryıldıran, Denizbank Manisa Şube Müdürü Nihan Çelik ve yöneticilerini makamında konuk etti.

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Denizbank Ege Özel Bankacılık Şube Müdürü Enver Türkoğlu, Ege Özel Bankacılık Yönetmeni Yeşim Gökçen Eryıldıran, Denizbank Manisa Şube Müdürü Nihan Çelik ve yöneticilerini makamında konuk etti.

Denizbank Ege Özel Bankacılık Şube Müdürü Enver Türkoğlu, Ege Özel Bankacılık Yönetmeni Yeşim Gökçen Eryıldıran, Denizbank Manisa Şube Müdürü Nihan Çelik ve banka yöneticileri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Ege Özel Bankacılık Şube Müdürü Enver Türkoğlu, kendilerini konuk ettiği için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Başkan Ergün de ziyaretleri nedeniyle Denizbank ekibine teşekkürlerini iletti. Başkan Ergün, ziyaretin sonunda konuklarına Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ve 38 akademisyenin çalışmalarıyla hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı 4 ciltlik eseri armağan etti.

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Haber: Başkan Ergün Denizbank'ı Konuk Etti - Haberler
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