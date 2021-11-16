Başkan Ergün'den Yol Yapım Dairesi Personeline Teşekkür Belgesi

MANİSA (Bültenler) - 2021 asfalt sezonuna 1200 kilometre hedefiyle başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sezon sonunu 17 ilçede 1313 kilometrelik rekor bir çalışma ile noktaladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de bu kapsamda asfalt şantiye şeflerini makamında konuk etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdinç Bulut da yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il genelinde Manisalıların daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlamaları amacıyla gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları için şantiye şeflerine ve görevli personellere teşekkür etti. Başkan Ergün, şantiye şeflerine çalışmalarından ötürü teşekkür belgesi ve fincan takımı hediye etti.

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