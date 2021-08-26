Başkan Ergün'den Ulucami Müjdesi
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Başkan Ergün'den Ulucami Müjdesi

Başkan Ergün'den Ulucami Müjdesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şehrin en önemli anıt yapılarından bir tanesi olan Ulucami'nin ve çevresindeki tescilli yapıların kamulaştırmalarının tamamlandığını duyurdu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şehrin en önemli anıt yapılarından bir tanesi olan Ulucami'nin ve çevresindeki tescilli yapıların kamulaştırmalarının tamamlandığını duyurdu. 53 bin 900 metrekarelik alanda yapılacak olan 'Ulucami ve Çevresi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi' projesinin ihale tarihinin alındığını müjdeleyen Başkan Ergün, ihalenin TOKİ tarafından 11 Ekim 2021 tarihinde yapılacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün, hedef projelerinden biri olan, şehrin en önemli anıt yapısı Ulucami'nin ve çevresindeki diğer tescilli yapıların koruma alanında kalan rekreasyon ve yeşil alanların düzenlemelerinin yapılması için 2012 yılından itibaren Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca yürütülen kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Kamulaştırma süreci ile ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Ulucami ve çevresindeki tescilli yapıların koruma alanını içeren 51 bin 255 metrekare alanda Kentsel Tasarım Projeleri; 53 bin 900 metrekarelik kamulaştırma çalışmaları tamamlanan alanda çevre düzenleme peyzaj uygulama projeleri ihale edilerek 14. 10. 2016 tarihinde çalışmaları başlatmıştık" dedi.

İhale Tarihi 11 Ekim

53 bin 900 metrekarelik alanda yapılacak olan 'Ulucami ve Çevresi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi' projesinin ihale tarihinin alındığını müjdeleyen Başkan Ergün, "Proje kapsamında; hazırlanan jeolojik etüt doğrultusunda alanda Manisa panoramasının izlenebileceği üst kafe (restoran) yapısı ve seyir terasları, alanın topografik yapısına uygun dolaşım ve dinlenme alanları bu alanın içinde konumlanmış WC yapısı ve halkın kullanımına yönelik gömük kafe yapısı, Ulucamii yanında bulunan büfe-WC yapısı, mevcut bitki florasının korunduğu peyzaj tasarımları yer almakta. Kentsel tasarım ve uygulama projeleri, İzmir II Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 24. 11. 2017 tarih ve 9103 sayılı kararı ile onaylandı. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda uygulamasının TOKİ tarafından yapılmasına karar verilmişti. Yerinde uygulama ihalesi TOKİ tarafından 11. 10. 2021 tarihinde yapılacak. Bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Bakanlık yetkilileriyle emeği geçen herkese Manisa'mız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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