Başkan Ergün'den Türkçülük Günü Kutlaması

Türkçülük ateşinin yeniden alevlendiği 3 Mayıs'ın bu yıl 74. kez kutlandığını belirten Başkan Ergün, mesajında şu ifadelere yer verdi.

"Bugünün Türk tarihine altın bir vesika olarak yazılmasında rolü olan milliyetçi kahramanları şükranla anıyor, Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş başta olmak üzere tüm dava şehitlerine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Milliyetçilik davasından ödün vermeyen cesur ve dik duruşuyla Türklük bilincini tarihe yazdıran merhum fikir adamı Nihal Atsız'ı da saygıyla anıyorum. En büyük Türk milliyetçilerinden biri olan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi "Dünya yüzünde, Türk'ten daha büyük, ondan daha eski, ondan daha temiz bir millet yoktur ve bütün insanlık tarihinde görülmemiştir." Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kere daha yad ediyor, ışığının her daim yolumuzu aydınlatacağını bir kez daha anımsatmak istiyorum. Yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalar, Türk milletini O'nun işaret ettiği gibi 'muasır medeniyetler düzeyine' taşımak içindir."