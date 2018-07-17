Başkan Ergün'den MTSO'ya İade-i Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz'a makamında iade-i ziyarette bulundu. Başkan Ergün'ün MTSO Başkanı Yılmaz'ı ziyaretinde Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu. Ziyarette MTSO Başkanı Yılmaz, "Yoğun iş temposu içinde bizlere zaman ayırdığı için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ağırlamaktan mutluyuz" dedi. Başkan Ergün ise, "Yakın bir süre içinde Ticaret Odası'nın yönetimine ve başkanlığına seçilmiş olmanızdan dolayı şahsım ve Büyükşehir Belediyesi adına bir kez daha tebriklerimi sunarım. Allah utandırmasın. Yapılan ziyaretimiz iade-i ziyaret kapsamındadır, başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de diğer kurumlarla olduğu gibi işbirliğimiz devam eder. Bulunduğumuz makamlar hizmet makamları. Vatandaşımıza, insanımıza, Manisalı hemşerilerimize en iyi hizmeti sunabilmek. Ortak noktalarımız neler olabilir, bunları zaman ve süre içinde tartışırız, görüşürüz, istişare ederiz. En güzelini en iyisini aktarabilirsek, bizim için gurur vesilesi olur. Bizlere, insanlarımıza mutluluk verir. Allah her zaman yardımcınız olsun, kolaylıklar versin, temennimiz budur" diye konuştu.

Ziyaret sonunda MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, günün anısına karşılıklı hediye takdiminde bulundu.