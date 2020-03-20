Başkan Ergün'den Miraç Kandili Mesajı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınlayarak, tüm Manisalıların ve İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Küresel çapta insan sağlığını tehdit eden koronavirüs salgınının bir an önce son bulmasını temenni eden Başkan Ergün, vatan savunmasında şehit olan kahraman evlatlarımızı da rahmetle andı.

Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mesajında şunlara yer verdi: "Bu gece, mübarek Miraç Kandili'ni idrak edeceğiz. Bu kutlu gecede Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), Allah katına çıkmış ve bu kutlu yolculuğundan müjdelerle dönmüştür. Namazın 5 vakit olarak düzenlenmesi ve şirk koşmayan herkesin cennetle müjdelendiği bu kutlu yolculuğun anlamlarını iyi idrak etmeli, Müslümanlığın öğretilerini iyi kavramamız gerektiğini düşünüyorum. Bu kutlu gecede tövbe kapılarının ardına kadar açıldığını fırsat bilerek, küskünlüklere, dargınlıklara son vermeli, Müslümanların kardeş olduğu olgusundan ayrılmamalıyız. Bu duygularla mübarek Miraç Kandili'nin ülkemize milletimize, Manisa'mıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, hepinizin kandilini tebrik ediyorum. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bir salgınla mücadele ediyoruz. Kabe'de tavafı, camide Cuma'yı engelleyen bu virüs belasından bir an önce kurtulmamızı yüce Allah'tan diliyorum. Bu mübarek gün vesilesiyle yurdumuzun dört bir yanında ve sınırlarımızın ötesinde vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadele ederken, şehit düşen kahramanlarımızı da rahmetle anıyorum. Miraç Kandilimiz mübarek olsun."

Kaynak: Bültenler