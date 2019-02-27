Başkan Ergün'den Mesob'a Ziyaret

Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Birlik Başkanı Hasan Geriter ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Ergün, geride kalan görev sürecinde tüm kurum, oda ve derneklerle iyi ilişkiler içerisinde olduğunu belirterek, bundan sonra da aynı çizgide olacaklarının mesajını verdi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Esnaf Sanatkarları Odası Birliği'ni ziyaret etti. Başkan Ergün, Birlik Başkanı Hasan Geriter, Manisa Bakkallar Odası Başkanı Saffet Taşkıncan, Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül, Manisa Meyve-Sebze ve Umum Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, Turgutlu Tenekeciler Odası Başkanı Faruk Ulaş, Turgutlu Bakkallar Odası Başkanı Ergün Çolak, Akhisar Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Çakar, Akhisar Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Tahir Memişler tarafından karşılandı. Birlik üyeleriyle tek tek tokalaşan Başkan Ergün, Birlik Başkanı Hasan Geriter'e porselen vazo hediye etti. Başkan Ergün'e MHP İl Başkan Vekili Mehmet Ödevli, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Meclis Üyesi Adayları eşlik etti.

Geride kalan 10 yıllık süre zarfında oda derneklerle ve kurumlarla iyi ilişkiler içerisinde olduğunu dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Halkımızın teveccühüyle Manisa Belediye Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde 10 yılı geride bıraktık. Geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli oluruyla Cumhur ittifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildim. İnşallah vatandaşımızın teveccühüyle Manisa'ya en hizmete etmek için bir beş yıl daha çalışacağız. Her şeyin hayırlısı. Bugüne kadar tüm oda derneklerle ve kurumlarla iyi ilişkiler içerisinde olduk. Çizgimizi bozmamaya çalıştık. Allah'ta bu çizgimizi bozdurmasın. Bir ay sonra gerçekleşecek olan yerel seçimlerde de sizlerin de destek ve görüşlerini ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum. Oy veren, vermeyen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Ziyaretleri nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür eden Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, "10 yıldan beri belediye başkanımızla birlikte çalıştık. En büyük başarılardan biri Manisa'nın ilk büyükşehir belediye başkanı olması. Başarılı çalışmalarını da bugüne kadar getirdi. Bu süre zarfında diyaloglarımız hep üst düzey oldu. Sadece bürokrasi anlamında değil, bir dostluk, ağabey, arkadaş seviyesinde devam etti. Bizler gecenin geç saatinde de kendisine ulaşabildik. Bundan sonraki çalışmalarından da başarılar diliyorum. Manisa için de kendisi için de hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Başarılar başkanım" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA