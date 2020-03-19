Başkan Ergün'den Manisalılara Korona Desteği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, koronavirüs tedbirleri kapsamında Manisalı vatandaşlara destek olacak önemli açıklamalar yaptı. Buna göre,

• Sağlık çalışanlarının kriz süresince hastanelere kolaylıkla ulaşabilmeleri amacıyla toplu ulaşım ücretsiz yapıldı.

• Koronavirüs salgını nedeniyle alınan hijyen önlemleri kapsamında su borcundan dolayı kesme işlemi yapılmayacak, borç kaynaklı kesinti yapılan mesken abonelerinin de suları açılacak.

• İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeyle kapatılan işyerlerinden Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ait olan kiracılarından bu süreçte kira ücreti alınmayacak.

• MABEM öğrencilerinin uzaktan eğitim almaları için çalışma yapılacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, koronavirüs tedbirleri kapsamında Manisalılara destek olmak amacıyla aldıkları bir dizi kararı kamuoyuyla paylaştı. Başkan Ergün, tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden koronavirüs salgınına karşı yoğun bir şekilde mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, bu süreçte 17 ilçede sağlık çalışanlarının kimlik kartlarını ibraz ederek, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacaklarını duyurdu.

Borçtan Dolayı Sular Kesilmeyecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyenin önemine dikkat çeken Başkan Ergün, "İnsan sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturan bu virüs ülkemiz gündeminde yer tutmaya başladığından bu yana MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından hiçbir suretle borçtan kaynaklı su kesme işlemi yapılmamaktadır. Ayrıca borcu bulunduğundan suyu kesilen mesken abonelerimizin de suları aynı şekilde açılıyor. Hijyenin en önemli husus olduğu şu günlerde vatandaşımızın mağdur olmasına elbette ki izin vermedik, vermeyeceğiz de. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olarak tüm imkanlarımızı seferber edip halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakanlık Genelgesiyle Kapatılan İşyerleri

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, koronavirüs tedbirleri ile ilgili Manisalı vatandaşların yanında olduklarını belirterek, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeyle kapatılan işyerlerinden Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ait olan kiracılarından bu süreçte kira ücreti alınmayacağını da duyurdu.

MABEM Uzaktan Eğitime Geçiyor

MABEM'lerde uzaktan eğitime geçmek için çalışma yürütüldüğünü de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, "MABEM kurumundaki yaklaşık 10 bine yakın öğrencilerimizin yararlanacağı online eğitim programına bu hafta itibari ile başlıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız aktif bir şekilde müfredatı hazırlıyorlar. Bu müfredat kapsamında Nisan ayında yapılacak olan online sınav ile MABEM'in kapalı olduğu zamanlardaki ders konularındaki süreci online eğitim ile tamamlamayı hedefliyoruz. manisa.bel.tr üzerinden yayınlamayı planladığımız bu online eğitim üzerinden hazırlıklarımız devam ediyor" dedi.

Kaynak: Bültenler