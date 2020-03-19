Başkan Ergün'den Manisalılara Korona Desteği
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Başkan Ergün'den Manisalılara Korona Desteği - Haberler
Koronavirüs, Manisa, Güncel

Başkan Ergün'den Manisalılara Korona Desteği

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, koronavirüs tedbirleri kapsamında Manisalı vatandaşlara destek olacak önemli açıklamalar yaptı. Buna göre,

19.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:48
Başkan Ergün'den Manisalılara Korona Desteği

• Sağlık çalışanlarının kriz süresince hastanelere kolaylıkla ulaşabilmeleri amacıyla toplu ulaşım ücretsiz yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan hijyen önlemleri kapsamında su borcundan dolayı kesme işlemi yapılmayacak, borç kaynaklı kesinti yapılan mesken abonelerinin de suları açılacak.

• İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeyle kapatılan işyerlerinden Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ait olan kiracılarından bu süreçte kira ücreti alınmayacak.

• MABEM öğrencilerinin uzaktan eğitim almaları için çalışma yapılacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, koronavirüs tedbirleri kapsamında Manisalılara destek olmak amacıyla aldıkları bir dizi kararı kamuoyuyla paylaştı. Başkan Ergün, tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden koronavirüs salgınına karşı yoğun bir şekilde mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, bu süreçte 17 ilçede sağlık çalışanlarının kimlik kartlarını ibraz ederek, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacaklarını duyurdu.

Borçtan Dolayı Sular Kesilmeyecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyenin önemine dikkat çeken Başkan Ergün, "İnsan sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturan bu virüs ülkemiz gündeminde yer tutmaya başladığından bu yana MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından hiçbir suretle borçtan kaynaklı su kesme işlemi yapılmamaktadır. Ayrıca borcu bulunduğundan suyu kesilen mesken abonelerimizin de suları aynı şekilde açılıyor. Hijyenin en önemli husus olduğu şu günlerde vatandaşımızın mağdur olmasına elbette ki izin vermedik, vermeyeceğiz de. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olarak tüm imkanlarımızı seferber edip halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakanlık Genelgesiyle Kapatılan İşyerleri

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, koronavirüs tedbirleri ile ilgili Manisalı vatandaşların yanında olduklarını belirterek, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeyle kapatılan işyerlerinden Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ait olan kiracılarından bu süreçte kira ücreti alınmayacağını da duyurdu.

MABEM Uzaktan Eğitime Geçiyor

MABEM'lerde uzaktan eğitime geçmek için çalışma yürütüldüğünü de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, "MABEM kurumundaki yaklaşık 10 bine yakın öğrencilerimizin yararlanacağı online eğitim programına bu hafta itibari ile başlıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız aktif bir şekilde müfredatı hazırlıyorlar. Bu müfredat kapsamında Nisan ayında yapılacak olan online sınav ile MABEM'in kapalı olduğu zamanlardaki ders konularındaki süreci online eğitim ile tamamlamayı hedefliyoruz. manisa.bel.tr üzerinden yayınlamayı planladığımız bu online eğitim üzerinden hazırlıklarımız devam ediyor" dedi.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Korona tedavisinde çığır açacak gelişme! Virüsün gen dizilimi çözüldü Haberler
Korona tedavisinde çığır açacak gelişme! Virüsün gen dizilimi çözüldü
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 9 saate varan elektrik kesintisi yapılacak Haberler
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 9 saate varan elektrik kesintisi yapılacak
Rakam veren İmamoğlu'ndan 60 yaş üstüne toplu taşıma uyarısı Haberler
Rakam veren İmamoğlu'ndan 60 yaş üstüne toplu taşıma uyarısı
PTT'de koronavirüs için ilginç önlem! Görevli ile müşteri arasına streç film çekildi Haberler
PTT'de koronavirüs için ilginç önlem! Görevli ile müşteri arasına streç film çekildi
Koronavirüs kış hastalığı mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Haberler
Koronavirüs kış hastalığı mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu Haberler
İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Fatih'te 'yan bakma' kavgasında bir kişi yaralandı
Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı
103 suçtan aranan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Sinan Akçıl Rita Wilson Şeyma Subaşı
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Burak Yılmaz Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Futbol Almanya Vatandaş
Şu an buradasınız: Başkan Ergün'den Manisalılara Korona Desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 19:11:59. #1.14#
title