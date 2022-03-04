Başkan Ergün'den Kılavuzlar'da Çay Molası

DEMİRCİ, MANİSA (Bültenler) - Mahalle sakinleriyle çay sohbeti yapan Başkan Ergün, kendisini ilgiyle karşılayan çocuklara da top ve kırtasiye seti hediye etti.

Temel atma ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Demirci'de bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, program dönüşü Kılavuzlar Mahalle sakinleri tarafında yol üzerinde karşılandı. Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Başkan Ergün, kendisini coşkuyla karşılayan kalabalıkla tek tek selamlaştı. Ardından mahalle kahvesinde çay molası veren Başkan Ergün, Mahalle Muhtarı Mesut Özçelik'in de talep ve görüşlerini dinledi. Şehrin 17 ilçesinde özveriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Ergün de, vatandaşların sevgisinin kendilerine güç verdiğini dile getirdi.

Günün Son Fotoğrafı Çocuklarla

Mahalle ziyaretinde çocukları da unutmayan Başkan Ergün, çocuklara top ve kırtasiye seti hediye etti. Gün boyu temel atma ve çeşitli temaslarda bulunan Başkan Ergün, Demirci programını çocuklarla çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sonlandırdı.

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