Başkan Ergün'den Kadir Gecesi Mesajı
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Başkan Ergün'den Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Ergün'den Kadir Gecesi Mesajı
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Ergün, Kadir Gecesi'nin ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket ve rahmet getirmesini diledi.

Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayınlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mesajında şunlara yer verdi:

"Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir Gecesi'ne ulaşmış olmanın manevi hazzını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri, bugünlere ulaştıran yüce Allah'a şükrediyor; hepinizi sevgi, saygı ve en içten duygularımla selamlıyorum. Bu mübarek gecenin feyiz ve bereketinin ülkemizin her bölgesine çağlayan gibi ulaşmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. İslam dini; kardeşliğin, birliğin, beraberliğin ve barışın ön planda olduğu çok yüce bir dindir. Cenab-ı Allah, kullarına günahlarından arınması, tövbe etmesi, küslükler ve benzeri olumsuzluklara son vermesi için sayısız fırsatlar sunmaktadır. "Bin aydan daha hayırlı" olduğu müjdelenen Kadir Gecesi, bunlardan belki de en önemlisi ve en önde gelenlerinden bir tanesidir. Bu mübarek gece vesilesiyle tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının bir an önce son bulmasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, Kadir Gecesi'nin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket ve rahmet getirmesini diliyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun."

Kaynak: Bültenler

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