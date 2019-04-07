Başkan Ergün'den Geçmiş Olsun Ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi altında olan MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan'ı, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Başkan Ergün, Apan'a acil şifalar, ailesine de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçtiğimiz günlerde Alaşehir'de beyin kanaması geçiren ve Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilen MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Anne Emine Apan ve Başkan Ali Apan'ın çocukları ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ergün, Ali Apan'ın doktorundan da sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Başkan Ali Apan'ın bir an önce sağlığına kavuşması için dua ettiklerini belirten Başkan Ergün, doktorların gerekli tedaviyi uyguladığını söyledi. Tedirgin bekleyiş içinde olan Apan ailesi de, ziyareti nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Kaynak: İHA