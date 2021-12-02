Başkan Ergün'den Dünya Engelliler Günü Mesajı

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "Birleşmiş Milletler, 1992 yılında aldığı kararla engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla 3 Aralık tarihini 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan etti. Bu anlamlı gün, önemli bir farkındalık günüdür. Bugün ve her gün engelli vatandaşlarımızın var olduğu farkındalığının oluşması ve hepimizin birer engelli adayı olduğu bilincinin tüm kesimlerde yerleşmesi önemlidir. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak ve onları toplumsal hayata entegre etmek amacıyla çok sayıda çalışmayı hayata geçirdik. Ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine varıncaya kadar her alanda engellilerimize insanca bir hayat sunmak insani ve hukuki sorumluluğumuzdur. Engellilerimizi mağdur ve meşgul eden tüm pürüzleri ortadan kaldırmak ve engelsiz bir Manisa inşa etmek için geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da çalışmalarımızı buna göre yönlendireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engelli kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, hepsine huzur, başarı ve sağlık dolu yıllar diliyorum."

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