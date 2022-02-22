Başkan Ergün'den Demircili öğrencilere sıcak hediye

DEMİRCİ, MANİSA (Bültenler) - Okul yönetimi ve öğrenci velileri sıcak hediyeler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her alanda çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere mont ve bot desteğine de devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Demirci ilçesinde Ahmetler İlkokulu ve Ulacık İlkokulu öğrencilerine mont, bot ve Atatürk baskılı tişört armağan etti. Ahmetler İlkokulu Müdürü Seda Nur Şahin, Ulacık İlkokulu Müdürü Ali Özher ve öğrenci velileri, sıcak hediyeler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

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