Başkan Ergün'den Demircili öğrencilere sıcak hediye - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Ergün'den Demircili öğrencilere sıcak hediye

Bültenler - Güncel
 - Güncelleme:
Başkan Ergün'den Demircili öğrencilere sıcak hediye

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesi Ahmetler İlkokulu ve Ulacık İlkokulu öğrencilerine mont, bot ve Atatürk baskılı tişört hediye etti.

DEMİRCİ, MANİSA (Bültenler) - Okul yönetimi ve öğrenci velileri sıcak hediyeler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her alanda çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere mont ve bot desteğine de devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Demirci ilçesinde Ahmetler İlkokulu ve Ulacık İlkokulu öğrencilerine mont, bot ve Atatürk baskılı tişört armağan etti. Ahmetler İlkokulu Müdürü Seda Nur Şahin, Ulacık İlkokulu Müdürü Ali Özher ve öğrenci velileri, sıcak hediyeler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Bültenler - Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Demirci, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title