Başkan Ergün'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Sandıktan çıkan sonucun ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum. Halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da tebrik ediyor, başarı ve sağlıklar diliyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündem maddelerinin oylanması öncesi meclis üyelerine hitap eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "24 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti tarihi için önemli bir demokrasi sınavı verdik. Vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde öncelikle sandıktan çıkan sonucun ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum. Halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da tebrik ediyor, başarı ve sağlıklar diliyorum" dedi.

Manisa milletvekillerine başarı dileklerini de ileten Başkan Ergün, "Manisa'mızdan seçilen milletvekillerimize de çalışmalarında başarılar temenni ediyorum. Dün itibariyle Cumhurbaşkanımız yeni kabineyi de açıkladı. Açıklanan kabinede 3 tane Manisalı bakanımızın olması bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Manisa'mıza gelecek yatırım ve hizmetlerin hızlandırılması ve takibi açısından bakanlarımız ve milletvekillerimizin şehrimize katkısının büyük olacağından şüphemiz yoktur. Hayırlı uğurlu olsun. Bu bağlamda Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Manisa'nın evladı Ümit Dündar'ı da ayrıca tebrik ediyorum" diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla duygularını ifade eden Başkan Ergün, şunları söyledi: "15 Temmuz Pazar günü FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla aziz şehitlerimizi anacağız. Devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne kast eden hain girişim, milletimizin gösterdiği birlik ve beraberlikle hedefine ulaşamamış, hain planlar ihanet şebekesinin deyim yerindeyse eline yüzüne bulaşmıştır. Bu duygularla aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum." - MANİSA