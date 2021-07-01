Başkan Ergün'den Çocuklara Karne Hediyesi; Fresh Park
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Başkan Ergün'den Çocuklara Karne Hediyesi; Fresh Park

Başkan Ergün'den Çocuklara Karne Hediyesi; Fresh Park
Habermetre - Haberler | Toplum

Atatürk Kent Parkı içinde bulunan ve çocukların serinlemek ve hoşça vakit geçirmesini amaçlayan Fresh Park, okulların tatil olmasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla 1 Temmuz itibariyle çocukların ücretsiz kullanımına sunuldu.

Atatürk Kent Parkı içinde bulunan ve çocukların serinlemek ve hoşça vakit geçirmesini amaçlayan Fresh Park, okulların tatil olmasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla 1 Temmuz itibariyle çocukların ücretsiz kullanımına sunuldu. Yazın bunaltıcı sıcağını üzerinden atmak isteyen çocuklar, ilk günden Fresh Park'a büyük ilgi gösterdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 170 dönüm alan üzerine inşa ettiği, şehrin en büyük yeşil alanına sahip Atatürk Kent Parkı'nda yer alan Fresh Park, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla 1 Temmuz itibariyle çocukların ücretsiz kullanımına sunuldu. Yaz sıcağından bunalan çocuklar, ilk günden sulu oyun alanının keyfini çıkararak, parka büyük ilgi gösterdi. Ailelerinin gözetiminde eğlenmenin ve serinlemenin keyfini çıkaran çocuklar, 'Başkan Amca'larına Fresh Parkı kullanımına sunduğu için teşekkür ettiler. Fresh Park'ın içinde 30 adet su oyunu bulunduğunu ve yer fıskıyeleri, su kovaları, su silahları, su tünelleri gibi birçok su oyuncağının yer aldığını belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, oyun alanı zemininde ise kullanılan özel döşeme ise çocukların olası düşme durumlarına karşılık yaralanmalarının önüne geçildiğini ifade etti. Göktaş, Fresh Park'ın haftanın 7 günü 13. 00-15. 00/16. 00-18. 00 ve 19. 00-21. 00 saatleri arasında hizmet vereceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Habermetre

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