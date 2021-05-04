Başkan Ergün'den Bayram Hediyesi
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Başkan Ergün'den Bayram Hediyesi

Başkan Ergün'den Bayram Hediyesi
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesinde yaşayan Firdevs Çayır'ın akülü tekerlekli sandalye talebini yerine getirerek Çayır'ın yüzünü güldürdü.

Sosyal belediyecilik anlayışına Pandemi sürecinde de devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara yardım eli uzatarak yüzünü güldürmeyi sürdürüyor.

İl genelinde engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesinde yaşayan Firdevs Çayır'a akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile harekete geçen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, temin edilen akülü tekerlekli sandalyeyi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Aslan ile birlikte Çayır ailesine ulaştırılarak engelli Firdevs Çayır'a teslim etti. Firdevs Çayır'ın babası Erdal Çayır, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün e Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ederim. Bizler için çok güzel bir bayram hediyesi oldu. Çocuğum artık özgürce dolaşabilecek. Başkanımızdan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler

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