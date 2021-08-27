Başkan Ergün'den Başkan Çerçi'ye ziyaret
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Başkan Ergün'den Başkan Çerçi'ye ziyaret

Başkan Ergün'den Başkan Çerçi'ye ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret etti.

Başkan Ergün, Başkan Çerçi'ye yeni binalarında hizmet vermelerinden dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret etti. Başkan Ergün, Yunusemre Belediyesinin yeni binasında hizmet vermesinden dolayı hayırlı olsun dileklerini iletirken, Başkan Mehmet Çerçi'ye çiçek takdim etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Yunusemre Belediyesi ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Palabıyık eşlik etti. Ziyarette Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur, Şaver Yüksel, Dilşat Ulaş, Musa Dirik, Mustafa Irmak, İhsan Akyel, Yunusemre Belediye Meclisi üyeleri Arif Alkan ve Gürkan Koyuncu da yer aldı. Ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalar yapmak üzere fikir alışverişinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve Yunusemre Belediyesinin çalışmaları ile ilgili bilgiler verilirken, müşterek yapılacak çalışmalar da masaya yatırıldı.

Kaynak: Bültenler

MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
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Başkan Ergün'den Başkan Çerçi'ye ziyaret - Haberler
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