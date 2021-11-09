Başkan Ergün'den Alaşehir'e Adliye Sarayı Müjdesi

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda Alaşehir'e yeni adliye sarayı yapılacağını müjdeledi. Başkan Ergün, "İlçemizdeki eski garajda Büyükşehir Belediyemiz ve Alaşehir Belediyemizin hissesi var. Bu alanın Adliye Sarayı yapılması için hissemizi Adalet Bakanlığımıza devredeceğimizi belirtmek istiyorum. Alaşehir Belediyemiz de kendi meclislerinde hisse devrini gerçekleştirmiş. İnşallah, ilçemize kısa zamanda yeni bir adliye sarayı kazandırılacak" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kasım ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda Alaşehir ilçesine adliye sarayı müjdesi verdi. Başkan Ergün, "Bir müjdemiz de Alaşehir ilçemize gelsin. Alaşehir'de mevcut adliye binası artık yetersiz kalıyor. Bununla ilgili uzun bir süredir yer arayışı söz konusuydu. İlçemizdeki eski garajda Büyükşehir Belediyemiz ve Alaşehir Belediyemizin hissesi var. Bu alanın Adliye Sarayı yapılması için hissemizi Adalet Bakanlığımıza devredeceğimizi belirtmek istiyorum. Alaşehir Belediyemiz de kendi meclislerinde hisse devrini gerçekleştirmiş. İnşallah, ilçemize kısa zamanda yeni bir adliye sarayı kazandırılacak. Hayırlı uğurlu olsun. Burada emeği geçenlerden, katkıda bulunanlardan Allah razı olsun" dedi.

Baro Başkanı Rona'dan Başkan Ergün'e Teşekkür

Konu ile ilgili Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona'ya söz verildi. Süreç hakkında meclis üyelerine bilgi veren Rona, "15 gün önce Sayın Adalet Bakanımızdan randevu talep ettik. Alaşehir Adliyesi'nde tespit ettiğimiz sorunları nasıl çözebiliriz diye bir çalışma yaptık. Bunu çözecek olan siz değerli meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız ve kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızdı. Adalet Bakanımıza ciddi bir çalışmayla gittik. Yer konusunu çözmek kolay değildi. 7 adet yer tespit ettik, 6'sı uygun olmadı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bahsettiği yer en uygun yerdi. Bu yer haricinde uygun bir yer yoktu. Başkanımıza bu konuyu ilettiğimizde, Başkanımız sağ olsun sıcak bir yaklaşım gösterdi. "Adalet mülkün temelidir" diyen büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde böyle anlamlı bir işe imza atılmış olması da, ayrıca mutluluk verici. Sayın Başkanım, size, Alaşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Öküzcüoğlu'na ve değerli meclis üyelerimize hem Alaşehirli meslektaşlarım adına hem Manisalı meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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