Başkan Ergün'den 2021 değerlendirmesi ve 2022 planlaması

MANİSA (Bültenler) - Bin 313 kilometre ile asfalt rekorunun kırıldığı 2021 yılının değerlendirildiği toplantıda, 2022 yılının da planlamaları yapıldı.

İl genelinde Manisalıların ihtiyaçları doğrultusunda projeler üreten Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde, Başkan Cengiz Ergün önderliğinde yeni yıl planlamaları da yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, gerçekleştirdiği yılsonu değerlendirme toplantılarıyla hem geride kalan hizmet yılının değerlendirmesini hem de yeni hizmet yılının planlamalarını yapıyor. Başkan Ergün, değerlendirme toplantılarının ilkinde Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ile Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile bir araya geldi.

2021 yılında il genelinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını değerlendiren Başkan Ergün, 2021 asfalt sezonunun 17 ilçede bin 313 kilometrelik çalışma ile rekor kırılarak tamamlandığını belirterek, "Hedefimizin de üzerine çıkarak hemşerilerimize güvenli ve konforlu yollar kazandırdık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. 2022 yılı için planlanan çalışmaları da değerlendirdiklerini dile getiren Başkan Ergün, Manisalılara en iyi güzel sunmanın çabası içerisinde olduklarını vurguladı.

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