Başkan Ergün, Büyük Önderimizi Andı

08.11.2019 14:39 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:39

Başkan Ergün, mesajında şunlara yer verdi: "81 yıl önce bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, ulu önder, eşsiz devlet adamı ve 20. yüzyılın dehâsı olan Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettik. Eşsiz Lider Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81'inci yıldönümünde anarken, aslında tek yapmamız gereken O'nu anlamaya çalışmaktır. Zafer kazanmış bir komutan olmasına rağmen, "Yurtta barış, dünyada barış" sözleriyle barışın vazgeçilmezliğini haykıran Atatürk, zaferle taçlanan Kurtuluş Savaşı'nın sonunda kendisine 'Başardınız Paşam' diyenlere, "Asıl mücadele şimdi başlıyor" sözleriyle karşılık vererek, Türk Ulusunun aydınlanma sürecini başlatmış ve barış içinde büyümesini, gelişmesini istediği Cumhuriyetimizi, gençlere emanet etmiştir. Bizler, bugün barış içinde bu güzel ülkede yaşayabiliyorsak, kadını ve erkeği ile omuz omuza dayanışma içinde çağdaş dünyada varlığımızı sürdürebiliyorsak, bilimde, sanatta, sporda dünya çapında başarılar elde edebiliyorsak, tüm bu güzel duyguları O'na ve O'nunla birlikte canları pahasına bu ülkeyi kuran kahramanlara borçluyuz. Ve bu borcumuzu ödemenin tek yolu çalışmak, daha çok çalışmaktır. Eşsiz Lider Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerimizi sunuyorum. Ve O'nun gösterdiği yolda, aklın ve bilimin rehberliğinde ilerleme azmimizle, emanetinin bekçisiyiz diyorum."

Kaynak: Bültenler