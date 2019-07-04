Başkan Ergün, Başkan Çelik ile bir araya geldi

İlçeye yapılacak hizmet ve yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, altyapı yatırımları da masaya yatırıldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. MASKİ Genel Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette Başkan Ergün, konuklarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. Şehzadeler ilçesine ve il genelinde yapılan yatırımlara yönelik görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Başkan Ergün, konuklarına MASKİ Genel Müdürlüğünün altyapı yatırımları ve çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Kaynak: Bültenler