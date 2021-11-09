Başkan Ergün, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'ni Kutladı - Haberler
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Başkan Ergün, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'ni Kutladı

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Ergün, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'ni Kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda, yıldönümü olması vesilesiyle Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'ni kutladı.

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda, yıldönümü olması vesilesiyle Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'ni kutladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda kardeş ülke Azerbaycan'ı da unutmadı. 1'inci yıldönümü olması vesilesiyle Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'ni kutlayan Başkan Ergün, "8 Kasım tarihi kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin birinci yıldönümüydü. Bu vesileyle Azerbaycan'ın hüznü, hüznümüz; sevinci, sevincimizdir. Karabağ zaferinin yıldönümünü ve kardeşimiz Can Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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