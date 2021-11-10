Başkan Ergün, "Asfaltta 1313 kilometre ile yeni bir rekor kırdık"

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Başkan Ergün, 23 Haziran'da Yunusemre ilçesinden başlattıkları asfalt çalışmalarını yeni bir rekorla tamamladıklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı öncesi meclis üyelerine ve kamuoyuna Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 23 Haziran'da Yunusemre ilçesi Aigai Antik Kenti'nden başlattıkları asfalt sezonunu bu hafta itibariyle tamamlayacaklarını belirten Başkan Ergün, "4 şantiyemiz, 260 aracımız ve 320 personelimizle 2021 yılı asfalt sezonunda 1.247 kilometre sathi kaplama ve 63 kilometre beton asfalt yaparak yeni bir rekor kırdık. İnşallah bu hafta sonuna kadar da sathi kaplama asfalt rakamını 1.250 kilometreye çıkararak sezonu kapatacağız. 2021 yılı asfalt hedefimiz 1.200 kilometreydi. Hedefimizin de üzerine çıkarak hemşerilerimize güvenli ve konforlu yollar kazandırdık. Ahmetli ilçemize 14.7 kilometre, Akhisar ilçemize 160.7 kilometre, Alaşehir ilçemize 79.8 kilometre, Demirci ilçemize 105.2 kilometre, Gördes ilçemize 113 kilometre, Gölmarmara ilçemize 33.4 kilometre, Kırkağaç ilçemize 21.5 kilometre, Kula ilçemize 68.3 kilometre, Köprübaşı ilçemize 50.8 kilometre, Salihli ilçemize 129 kilometre, Sarıgöl ilçemize 61.5 kilometre, Saruhanlı ilçemize 45 kilometre, Selendi ilçemize 47 kilometre, Soma ilçemize 41.1 kilometre, Turgutlu ilçemize 61 kilometre, Şehzadeler ilçemize 120.5 kilometre ve Yunusemre ilçemize 94.7 kilometre asfalt atımını tamamladık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma Manisalı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

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