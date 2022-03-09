Başkan Ergün, "Amatör spor kulüplerine desteğimiz devam edecek"

MANİSA (Bültenler) - Amatör spor kulüplerine nakdi yardım sağladıklarını da belirten Başkan Ergün, bu desteklerin devam edeceğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçtiğimiz hafta Cuma günü gerçekleştirdikleri amatör spor kulüplerine nakdi destek hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Başkan Ergün, "Geçtiğimiz Cuma günü Manisa'mızı amatör liglerde temsil eden spor kulüplerimize nakdi yardımda bulunduk. 107 takımımıza toplamda 935 bin liralık bir nakdi kaynak sağladık. Yaptığımız bu destekler başarı ve şampiyonluk olarak inşallah kulüplerimize geri döner. Manisa'mızın spor şehri olması yolunda bundan sonra da imkanlarımız el verdiği ölçüde hem tesisleşme hem de amatör spor kulüplerine nakdi yardım anlamında katkılarımız devam edecek" dedi.

Bültenler / Güncel