Başkan Ergün, Alaşehir'in Kurtuluşunu Kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Ergün, Alaşehir'in kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "Alaşehir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 30 Ağustos 1922'deki büyük zaferimizin ardından İzmir'e yönelen kahraman Türk ordusu, 5 Eylül 1922'de Alaşehir'e varmış ve Alaşehir'imizi Yunan işgalinden kurtarmıştır. Aldıkları yenilgiyle bozguna uğrayan işgalci Yunan askeri, Alaşehir'imizi ateşe vermiş, ilçemizi adeta enkaza çevirmiştir. Bugün, kurtuluşumuzu coşkuyla kutlarken, bu toprakların nasıl ve ne şekilde kazanıldığını en iyi şekilde anlamalı ve evlatlarımıza en doğru şekilde anlatmalıyız. Bu duygularla bir kez daha Alaşehir ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünü kutluyor, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman atalarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene! "

Kaynak: Habermetre