Başkan Ergün Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne katıldı

16.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:18

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde ATO Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar, Büyükşehir Belediye Başkanları, il ve ilçe belediye başkanları ile 31 ülkeden 110 yabancı konuk katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de katıldığı etkinlik, belediyelerin stantlarının yer aldığı serginin açılışıyla başladı. Ardından kongreye geçildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm kentsel dönüşüm alanlarının ve 100 bin sosyal konut projesinin, akıllı mahalle konseptine göre inşa edileceğini belirterek, "Şu an Esenler'de yaptığımız Akıllı Şehir Projesi'nin yenilerini ülkemize kazandıracağız" dedi.

Daha Az Maliyetle Daha Verimli Hizmet

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde katılımcılara hitap etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da akıllı şehir uygulamalarını destekleyen çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Erdoğan, "Kimi belediyelerimizin şimdiden akıllı şehirlerle ilgili hem kurumsal kapasiteyi geliştirme hem de fiili uygulamalar yönünde adımlar attıklarını biliyoruz. Tüm bu hazırlıklarla Türkiye, akıllı şehirler konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Belediyelerin akıllı şehir kavramı çerçevesinde altyapı, güvenlik, enerji, yönetim, eğitim ve öğretim, sağlık, bina ve ulaşım gibi alanlarda önlerinde çok geniş bir potansiyeli bulunuyor. Bu alanlardaki uygulamaların ortak amacı daha az maliyetle daha verimli ve etkili hizmet sunabilmektir" ifadelerini kullandı.

"Sıkı bir denetimle bu süreci yöneteceğiz"

Türkiye'nin, 90'lı yıllarda her kurumun farklı teknolojilere dayalı sistemler kurması sebebiyle sıkıntı yaşadığını ifade eden Erdoğan, "Bir süre sonra elektronik devlet uygulamasıyla tüm sistemlerin birbiriyle konuşabilir, birbiriyle özellikle veri alışverişi yapabilir hale getirme zorunluluğu ortaya çıktığında daha önce yapılan yatırımların çoğu çöpe atılmıştır. Bunu bir daha yaşamak istemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Şehirlerde altyapı yatırımı yapan farklı kurumların, belediyelerin farklı birimleri arasında doğru dürüst bir koordinasyon kurulamadığı için aynı işin defalarca tekrarlandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu elektrikte görürsünüz, bunu suda görürsünüz, bunu fiber optikte görürsünüz, bütün bu alanların hepsini de görürsünüz. İnşallah akıllı şehirler konusunda aynı hatayı yapmayacağız. Hep birlikte standartları belirleyecek ve sıkı bir denetimle bu süreci yöneteceğiz" diye konuştu.

Dünya Pazarına Gireceğiz

Bundan sonra şehirlerde yapılan her yatırımın, atılan her adımın akıllı şehirler stratejisine uygun yapılmasını sağlamakta kararlı olduklarının altını çizen Erdoğan, "Rastgele, keyfe keder, plansız, programsız, hesapsız, kitapsız iş yapma devrine geri dönüşe izin veremeyiz. Diğer alanlarda olduğu gibi akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak da kalmayacak, dünya pazarlarına ihraç olarak gireceğiz. Birkaç yıl içinde pazar büyüklüğü 800 milyar doların üzerine çıkacağı hesaplanan bu alanda önemli bir oyuncu olmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız" diye konuştu. Toplantının ilk bölümü, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafıyla tamamlandı.

Kaynak: Bültenler