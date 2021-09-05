Başkan Ergün, Akhisar'ın Kurtuluşunu Kutladı
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Başkan Ergün, Akhisar'ın Kurtuluşunu Kutladı

Başkan Ergün, Akhisar'ın Kurtuluşunu Kutladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Ergün, Akhisar'ın kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "Akhisar'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutluyor olmanın heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz. 30 Ağustos 1922'de büyük zaferin ilan edilmesiyle birlikte kahraman Türk ordusu hızla batıya doğru hareket etmiş ve işgalcilerden kutsal vatan toprağımızı temizlemiştir. 5 Eylül 1922 tarihinde Bakır'lı Saçlı Efe ve 5. Süvari Kolordu Komutanı Fahrettin Altay Paşa'ya bağlı birliklerin Akhisar'a gelmesinin ardından işgalci Yunan askerinin 6 Eylül sabahı şehri terk etmesi ile Akhisar'ımızın kurtuluşu ilan edildi. Bu vesileyle Akhisar'ımızın düşman işgalinden kurutuluşunun 99. yıldönümünü kutluyor, kutsal vatan topraklarını bizlere emanet eden büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman atalarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene! "

Kaynak: Habermetre

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