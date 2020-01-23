Başkan Ergün Akhisar'da

23.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:00

İlk olarak Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile bir araya gelen Başkan Ergün, başta Akhisarlılar olmak üzere tüm Manisalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manisa'da 22 Ocak Çarşamba günü saat 22.22 sularında meydana gelen ve merkez üssünün Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olarak açıklandığı 5.4'lük depremin ardından Başkan Ergün, en büyük korkuyu yaşayan ve depremi en çok hisseden Akhisar ilçesine gitti. Bazı evlerin hasar gördüğü Selçikli, Musalar ve Karabörklü mahallelerini ziyaret edecek olan Başkan Ergün, ilk olarak Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, başkan danışmanları, daire başkanları, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal'ın da yer aldığı ziyarette Başkan Ergün, Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu tarafından Akhisar Belediyesi hizmet binası girişinde karşılandı.

Başkan Ergün Geçmiş Olsun Dileklerini İletti

Başkan Dutlulu'dan bilgi alan ve geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ergün, "Depremin ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizi hemen teyakkuza geçirdik. Sayın Valimizle irtibattaydık. Akhisar başta olmak üzere, Manisa'mızın tamamı hatta çevre illeri de etkileyen büyük bir sarsıntı yaşadık. Başta Akhisarlılar olmak üzere tüm hemşehrilerimize ve sizlere geçmiş olsun. Cenab-ı Allah beterinden korusun. Buradaki ziyaretimizin ardından özellikle kerpiç olması nedeniyle duvarları yıkılan mahallelerimizi de ziyaret edeceğiz" dedi.

Başkan Dutlulu Deprem Sonrası Çalışmaları Anlattı

Ziyareti nedeniyle Başkan Ergün'e ve Büyükşehir Belediyesi heyetine teşekkür eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da, depremin ardından hızla ilçede alarma geçtiklerini, toplanma merkezlerini faaliyete aldıklarını, AFAD ile çadır konusunda gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve geceyi sokakta geçiren vatandaşlara çorba ikramında bulunduklarını söyledi. Başkan Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle güzel bir koordinasyon ve uyum gösterdiklerini de aktardı.

Kaynak: Bültenler