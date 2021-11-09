Başkan Ergün, Akhisar'a Yeni Yatırımları Müjdeledi

AKHİSAR, MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kasım ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda Akhisar'a yapılan yeni yatırımlar hakkında bilgi verdi. 30 milyon liranın üzerinde yatırımla hayata geçirecekleri Kültürpark projesinde yer tesliminin yapıldığını aktaran Başkan Ergün, Hilaliye ve Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddelerindeki prestij cadde düzenlemelerinin de devam ettiğini söyledi.

Akhisar'da Şehit Necdi Şentürk Parkı'nda hayata geçirilecek Kültürpark projesinde yer tesliminin yapıldığını aktaran Başkan Ergün, "25 milyon 435 bin TL + KDV yani 30 milyon liranın üzerinde bir yatırımla bu güzel projeyi Akhisar'ımıza kazandıracağız. Projemizin yüklenici firmayla sözleşmesini imzaladık ve yer teslimi yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Yine Akhisar ilçemizde Hilaliye ve Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddelerindeki prestij cadde düzenlemelerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Bu caddelerimizde MASKİ Genel Müdürlüğümüzün içme suyu hattı döşemesi devam ediyor. Yağmursuyu hatlarının da imalatını tamamladıktan sonra üstyapı çalışmalarına geçeceğiz. Prestij cadde noktasında Ahmetli ilçemiz Hükümet ve Demirciler Caddeleri, Yunusemre ilçemiz Birlik Caddesi ve Kırkağaç ilçemiz 53 sokakta çalışmalarımız devam ederken Kırkağaç ilçemiz 56 sokakta prestij cadde çalışmamızı tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunduk" diye konuştu.

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