Başkan Ergün, Ahmetli'nin Kurtuluşunu Kutladı
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Başkan Ergün, Ahmetli'nin Kurtuluşunu Kutladı

Başkan Ergün, Ahmetli'nin Kurtuluşunu Kutladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ahmetli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ahmetli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Ergün, Ahmetli'nin kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "30 Ağustos 1922'de zaferle taçlanan Büyük Taarruz'un ardından düşmanı yurdumuzdan temizlemek için harekete geçen şanlı ordumuz, 6 Eylül 1922'de Ahmetli'mize varmış ve ilçemizi düşman işgalinden kurtarmıştır. 6 Eylül, Ahmetli'miz için tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu önemli tarih, ilçemizi bağımsızlığa ve özgürlüğüne kavuşturan kahraman atalarımızın unutulmaz zaferi ve milletimizin esaretten kurtuluşunun müjdecisi olmuştur. Bu vesileyle güzel Ahmetli'mizi ve Anadolu'yu bizlere ebedi yurt haline getiren ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene! "

Kaynak: Habermetre

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