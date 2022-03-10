Başkan Ergün, Adil Şencan'ı Ağırladı

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şubat ayı içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü görevine atanan Adil Şencan'ı makamında ağırladı.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdür Vekilliği görevinden Manisa, İzmir, Muğla ve Aydın'ı kapsayan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü görevine getirildiğini belirten Şencan, Spil Dağı Milli Parkı'nın yanı sıra milli parklar ve tabiat parkları; korunması gereken alanlarda doğal dengenin sağlanması, biyoçeşitlilik ve kaçakçılıkla mücadele, sokak hayvanlarının refahının sağlanmasına yönelik çalışmaların kurum tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdi. Yaklaşık bir aydır Manisa'da görev yaptığını belirten Şencan, bu doğrultuda nezaket ziyaretinde bulunduğunu söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yeni görev yerinin Şencan'a hayırlı olması temennisinde bulundu ve çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Ergün, ziyaretin sonunda Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Adil Şencan'a Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Manisa CBÜ akademisyenleri tarafından hazırlanan Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.

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