Başkan Ergün Adalet Komisyonu Başkanı Mutlu'yu konuk etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Ergün Adalet Komisyonu Başkanı Mutlu'yu konuk etti

Başkan Ergün Adalet Komisyonu Başkanı Mutlu'yu konuk etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu'yu makamında konuk etti.

Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Mutlu'ya ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Başkan Ergün, Adalet Komisyonu Başkanı Mutlu'ya Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 38 akademisyen tarafından hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Tolga Yüce Tuğba Coşkun Merve Dizdar
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Merih Demiral Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Ergün Adalet Komisyonu Başkanı Mutlu'yu konuk etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 14:30:51. #1.15#

title