Başkan Ergün Adalet Komisyonu Başkanı Mutlu'yu konuk etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu'yu makamında konuk etti.

Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Mutlu'ya ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Başkan Ergün, Adalet Komisyonu Başkanı Mutlu'ya Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 38 akademisyen tarafından hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.

Kaynak: Bültenler