Başkan Ergün, 6. Yuntdağı Yağlı Güreşleri'ne davet edildi - Haberler
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Başkan Ergün, 6. Yuntdağı Yağlı Güreşleri'ne davet edildi

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Başkan Ergün, 6. Yuntdağı Yağlı Güreşleri'ne davet edildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve kurmaylarını makamında konuk etti.

Ziyarette Başkan Çerçi, Başkan Ergün'e kırmızı dipli mum takdim ederek, 6. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne davet etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Irmak ve Dilşat Ulaş ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Ziyarette Başkan Çerçi, Başkan Ergün'e geleneksel kırmızı dipli mum takdim ederek, 3 Ekim Pazar günü düzenlenecek olan Yunusemre Belediyesi Geleneksel 6. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne davet etti. Nazik ziyaretleri ve davetleri nedeniyle Başkan Çerçi ve kurmaylarına teşekkür eden Başkan Cengiz Ergün, 6. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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Haber: Başkan Ergün, 6. Yuntdağı Yağlı Güreşleri'ne davet edildi - Haberler
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